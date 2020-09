US Open 2020: Serena Williams und Sofia Kenin erreichen 3. Runde

Serena Williams schlug in Runde 2 der US Open Margarita Gasparyan © Getty Images

Serena Williams ist ihrem 24. Titel bei einem Grand Slam wieder einen Schritt näher gekommen. Die 38 Jahre alte Amerikanerin gewann bei den US Open in New York (Spielplan, Ergebnisse und alle Spiele im LIVETICKER) mit 6:2, 6:4 gegen Margarita Gasparyan aus Russland auch ihr Zweitrundenmatch.