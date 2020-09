Anzeige

Unibet Darts Premier League: 15. Spieltag LIVE im TV, Stream, Ticker MvG muss gegen Anderson liefern

Van Gerwen zeigt Reaktion - Durrant wieder mit Comeback

Michael van Gerwen braucht in der Unibet Premier League Darts dringend einen Sieg, um den Anschluss an die Top 4 nicht zu verlieren. Es wartet ein starker Gegner.

Michael van Gerwen spielt bei der Unibet Premier League Darts (15. Spieltag heute LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und im LIVETICKER) auf einmal nicht mehr wie Michael van Gerwen und muss weiter um das Halbfinale zittern.

Der Niederländer, der seine Gegner sonst mit großer Regelmäßigkeit dominiert, konnte am 14. Spieltag auch nach der 1:8-Demütigung gegen Peter Wright keinen Befreiungsschlag setzen.

Gegen Tabellenführer Glen Durrant kam "Mighty Mike" lediglich zu einem Remis. Im nächsten Topspiel braucht van Gerwen dringend einen Sieg. Denn nur die ersten vier Spieler der Tabelle kommen in die nächste Runde, MvG rangiert derzeit auf dem fünften Rang.

Anderson klar auf Playoff-Kurs

Einfach wird es allerdings auch am Freitag nicht, wenn der schwer angeschlagene Titelkandidat auf Gary Anderson trifft - denn der Schotte hat seine letzten drei Partien gewonnen und ist als Zweitplatzierter derzeit deutlich besser unterwegs. (Tabelle der Unibet Darts Premier League)

Bevor van Gerwen wieder ran darf bzw. muss, stehen am 15. Spieltag noch zwei weitere Partien auf dem Programm. Daryl Gurney bekommt es mit Nathan Aspinall zu tun, Durrant misst sich in einem Kracher-Duell mit dem drittplatzierten Verfolger Wright.

Den Abschluss des Darts-Abends bestreiten Micheal Smith und Gerwyn Price, der hinter van Gerwen auf Platz sechs lauert.

Die Partien (Best of 14 Legs) am 15. Spieltag im Überblick:

Daryl Gurney - Nathan Aspinall

Glen Durrant - Peter Wright

Gary Anderson - Michael van Gerwen

Michael Smith - Gerwyn Price