Nationalmannschaft: Robin Gosens von Per Mertesacker wegen Abseitsregel kritisiert

Robin Gosens liefert gegen Spanien ein gutes Debüt als Neu-Nationalspieler ab. Nach dem Spiel offenbart er allerdings Unkenntnis in Sachen Regelkunde.

Der Linksverteidiger des italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo bereitete beim 1:1 zum Auftakt der Nations League gegen Spanien unter anderem das Führungstor von Timo Werner vor. Doch auch er konnte in der sechsten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich der Spanier nicht verhindern - und offenbarte im Anschluss eine kuriose Wissenslücke .

Erfrischend ehrlich gab er zu, dass er bei der aktuellen Regel in Sachen Abseits nicht auf dem neuesten Stand ist. Er habe "gerade wieder was Neues gelernt" und sich "aus dem Spiel" vermutet, erklärte der 26-Jährige im ZDF. Was war passiert?