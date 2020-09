Tennis, US Open: Andy Murray raus - Dominic Thiem trifft auf Marin Cilic

Andy Murray flog in der 2. Runde der US Open raus © Getty Images

Das Grand-Slam-Comeback von Andy Murray endet in der zweiten Runde der US Open. Dominic Thiem setzt sich dagegen souverän durch und trifft nun auf Cilic.

Der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray ist bei den US Open in New York (Spielplan, Ergebnisse und alle Spiele im LIVETICKER) in der zweiten Runde gescheitert.