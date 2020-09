Nations League: Schweiz unterliegt Ukraine, Türkei verliert, Bale früh raus

Beim Restart in der Nations League verliert die Schweiz ein enges Duell mit der Ukraine. Auch die Türkei verliert, die Färöer besiegen einen anderen Außenseiter.

Die Nationalmannschaft der Schweiz muss beim Restart in der Nations League eine Niederlage hinnehmen.

Der Gruppengegner der DFB-Elf, die Spanien nicht bezwingen konnte , unterlag der Ukraine mit 1:2. Oleksandr Zinchenko sorgte in der 68. Spielminute mit einem Traumtor für den Siegtreffer - zuvor hatte der ehemalige Bundesliga-Spieler Haris Seferovic mit einem Distanzschuss den zwischenzeitlichen Ausgleich erzielt (41.).

In Führung war die Ukraine nach einem frühen Treffer von Andriy Yarmolenko gegangen, der früher bei Borussia Dortmund spielte (Die Tabellen der Nations League). In der deutschen Gruppe steht die Ukraine damit vorerst an der Spitze.