Formel 1: Netflix produziert Miniserie zu Ayrton Senna

Ayrton Sennas Karriere soll nun auch in einer Netflix-Serie verewigt werden © Getty Images

In den geplanten acht Folgen soll es um die gesamte Laufbahn des 1994 beim Großen Preis von San Marino in Imola tödlich verunglückten Brasilianers in der Königsklasse gehen. Die Erstausstrahlung soll 2022 erfolgen.