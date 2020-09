Best of Bundesliga, 1963/64: FC Bayern klaut Weltstar Gerd Müller - Ben Redelings

Denn viele Jahrzehnte später wird Franz Beckenbauer sagen: "Ohne Gerd Müller würden wir uns heute noch in der alten Holzhütte aus den 60er Jahren am Trainingsplatz an der Säbener Straße umziehen. Ohne seine Tore stünde der FC Bayern nicht da, wo er ist."

1860 München erwartet, Bayern München empfangen

Steuersatz wie Striptease: Bundesliga boomt!

Konietzka trifft, Widmayer fliegt

Der Schütze des ersten Bundesligatores ist bekanntlich Timo Konietzka gewesen. Doch was nur wenige Fußballfans wissen: Dieser ewige Ruhm wäre beinahe an dem Dortmunder Stürmer vorbeigegangen. Konietzka erinnert sich selbst an diese kuriose Story so: "In Bremen wollte ich anfangs gar nicht spielen. Ich hatte so eine verdammte Oberschenkelgeschichte - sie hatte mich die Teilnahme am Pokalfinale gekostet -, und ich musste das Bein nachziehen. Aber meine Kameraden überredeten mich: 'Du musst spielen!' Ich ließ mich breitschlagen. Dann kam die erste Minute. Emma zog am linken Flügel los, flankte, ich war da. Schuss, 1:0!"