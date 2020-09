Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch gewinnen Auftakt bei Meisterschaft

Das Duo vom Hamburger SV setzte sich im ersten Spiel des Wettkampfs in Timmendorfer Strand klar mit 2:0 gegen Chenoa Christ und Hannah Ziemer durch. Im ersten Satz behielt das Team von Olympiasiegerin Ludwig mit 21:14 die Oberhand, der zweite Satz endete mit 21:17. Ludwigs ehemalige Mitspielern Kira Walkenhorst musste an der Seite ihrer neuen Partnerin Anna-Lena Grüne eine 1:2-Niederlage hinnehmen.

Standortbestimmung vor der EM

Denn Walkenhorst gab kurzfristig ihr Comeback im Sand. Mit Laura Ludwig gewann sie 2016 Gold in Rio, in Hamburg schlug sie Ludwig sogar mit ihrer neuen Partnerin - entwickelt sich da eine neue Rivalität? © Imago

LENA UND SARAH OVERLÄNDER: Bei den Deutschen Meisterschaften 2019 sorgten die Zwillinge für eine dicke Überraschung, als sie Laura Ludwig/Maggie Kozuch besiegten, sich am Ende über Platz 9 freuten. Was sie mitbringen: blindes Verständnis und einen guten Aufschlag. Dazu verwirren die Overländers ihre Gegnerinnen gern und bewusst durch Seitenwechsel in der Annahme © Imago

MARGARETA KOZUCH / LAURA LUDWIG: Sie bilden sicherlich das Duo mit dem meisten Star-Appeal. Durch den Sieg in Rom im vergangenen Jahr wieder voll im Olympia-Rennen. Ludwig, die in Rio 2016 mit Kira Walkenhorst Gold gewann, kann nach wie vor mit den Besten der Welt mithalten © Getty Images

KARLA BORGER / JULIA SUDE: Bei ihrem ersten gemeinsamen Turnier in Sydney im Vorjahr gewann das Duo auf Anhieb eine Bronze-Medaille, kam bis zur Pandemie immer besser in Fahrt. Nicht verwunderlich also, dass die Titelverteidigerinnen erneut Topfavorit sind. Am zweiten Wochenende pausieren sie allerdings © Getty Images

In Timmendorfer Strand gehen jeweils 16 Frauen- und Männer-Duos an den Start. Das Finale der Frauen findet am Samstag statt, am Sonntag wird der Männertitel vergeben (beide 15.30 Uhr live bei SPORT1). 200 Zuschauer sind pro Tag in der Ahmann-Hager-Arena zugelassen, die Spiele auf den anderen Courts finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Alle Begegnungen sind auf sportdeutschland.tv im Stream zu sehen.