NFL gibt allen Mitarbeitern Chance zum Wählen - Trump vs Biden

Die NFL will am Tag der US-Präsidentschaftswahl all ihren Mitarbeitern die Chance zur Stimmabgabe ermöglichen und wird deshalb die Türen auf den Klubgeländen schließen.