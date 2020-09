Anzeige

Formel 1: Lewis Hamilton über die zwei Seiten seines Lebens Hamiltons zwei Gesichter

Lewis Hamilton führt die Gesamtwertung 2020 überlegen an © Imago

SPORT1

Lewis Hamilton gibt in den sozialen Medien einen emotionalen Einblick in sein Leben. Vor allem das Leben abseits des Rennsports bereitet ihm derzeit Probleme.

Der Rennsport ist die Welt des Lewis Hamilton.

Seitdem er acht Jahre alt ist, lebt der Engländer in der Welt der lauten Motoren und quietschenden Reifen. Beharrlichkeit, der Glaube an seine eigene Stärken und vor allem viel Talent haben ihn zu dem gemacht, was er heute ist: Der beste Formel-1-Fahrer der Gegenwart und bereits jetzt einer der erfolgreichsten in der Geschichte der Königsklasse des Motorsports.

Der Glamour-Boy der Formel 1

Abseits der Rennstrecke erwarb er sich in den vergangenen Jahren den Ruf als "Glamour Boy der Formel 1". Im Laufe seiner Formel-1-Karriere erschien er immer öfter auf den Roten Teppichen dieser Welt und wurde somit zu einem ständigen Gast in den Boulevard-Blättern. Egal, ob der neueste Modetrend oder goldene Ohrringe, Hamilton ist auch in diesem Bereich Trendsetter.

Auf seinen Social-Media-Kanälen veröffentlichte der fünfmalige Rennsieger in dieser Saison jetzt eine emotionale Nachricht, in der er beschrieb, wie schwer ihm das Leben außerhalb des Rennsports manchmal fällt.

"Es gibt zwei Seiten von mir", begann der sechsfache Weltmeister seinen Text. "Erstens die, die Sie im Fernsehen sehen. Der wettbewerbsfähige, halsbrecherische, hungrige Rennfahrer in mir, der herauskommt, wenn ich das Visier schließe. Dann werde ich lebendig, alle meine Ängste, Unsicherheiten und Zweifel werden beiseite geworfen und mein Fokus setzt ein und wird nicht brechen, bis die Arbeit erledigt ist. Es fühlt sich an, als hätte ich die Superkräfte, von denen ich immer geträumt habe, aber hinter dem Lenkrad."

Hamilton: "Versuche inneren Frieden zu finden"

In Folge beschrieb der 35-Jährige ausführlich seine zweite, die menschliche Seite abseits der Rennstrecke in ihm. "Ich versuche den inneren Frieden zu finden, Zeit zu verwalten, Arbeit und Leben in Einklang zu bringen, Zeit für Familie und Freunde zu finden, an der Verwaltung meiner Emotionen zu arbeiten und es zu versuchen, Zeit für die anderen Dinge zu finden, für die ich eine Leidenschaft habe", so Hamilton.

Das derzeitige Leben in der Formel-1-Blase bereitet Hamilton Probleme. Vor allem vermisse er an zwei aufeinanderfolgen Rennwochenenden seine Freunde und die Familie, weshalb er sich sich des Öfteren einsam fühle. "Daher bin ich denjenigen, die mir am nächsten stehen, dankbar, dass sie mir dabei helfen, das Gleichgewicht zu halten, auch wenn es sich nur um Text, Telefon oder FaceTime handelt", schrieb Hamilton.

Hamilton mit emotionalem Appell

Der Mercedes-Pilot gab seinen Followern den Tipp, andere um Hilfe zu bitten, wenn man sie benötigt und ihnen zu sagen, wie man sich fühlt. Das Zeigen der verletzlichen Seite, sei eine Chance stärker und besser zu werden.

