Max Kruse von Fenerbahce Istanbul auf Schadensersatz verklagt

Es ist erst zwei Tage her, da schien der Transfer von Max Kruse zu Union Berlin endgültig in trockenen Tüchern zu sein.

Die Spielerlaubnis für den ehemaligen Nationalspieler kam endlich an , alles schien geregelt. Doch nun wird die Wechsel-Geschichte um den 32-Jährigen um ein unschönes Kapitel erweitert.

Kruse hatte seinen Vertrag bei Fener Mitte Juni einseitig gekündigt und dabei ausstehende Gehaltszahlungen als Grund angegeben. Nun wird die Personalie vor dem Weltverband FIFA verhandelt. "Wir müssen die Rechte unseres Vereins bis zum Schluss verteidigen. Und dies wird auch so sein", sagte Pirsen. Mit Union habe es noch keine Gespräche über eine Einigung oder gar eine Ablösesumme gegeben.

So viel Geld will Fenerbahce von Kruse haben

"Max Kruse hat uns verlassen und gegen uns bei der FIFA eine Klage in Höhe von 7,5 Millionen Euro eingereicht. Wir haben unsere Argumente bezüglich dieser Klage an die FIFA geschickt. Außerdem haben wir Max Kruse verklagt", erklärte Pirsen. Sein Verein fordere Schadensersatz "in Höhe von 18 Millionen Euro."