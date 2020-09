Formel 1: Lewis Hamilton bleibt trotz Aus für Party-Modus entspannt

Lewis Hamilton sieht in der Abschaffung des Party-Modus sogar einen Vorteil für Mercedes © Getty Images

"Natürlich verlieren wir ein bisschen im Qualifying, aber am Ende des Tages sollte es kein Problem sein", sagte der 35-Jährige mit Blick auf die Änderungen, die im Rahmen des Großen Preises von Italien an diesem Wochenende in Kraft treten: "Wir bekommen dafür wohl eine bessere Renngeschwindigkeit."