Eigentümer von Manchester City kaufen ES Troyes AC - zehnter Verein

Diesmal schlägt das City-Imperium in Frankreich zu © Imago

Die Wahl fiel diesmal auf den französischen Zweitligisten ES Troyes AC, wo CFG die Mehrheit der Anteile vom bisherigen Eigner Daniel Masoni übernahm. Dies bestätigte der Klub in einer offiziellen Stellungnahme. In der abgelaufenen Saison war Troyes in der Ligue 2 Zweiter geworden.