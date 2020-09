Tour de France 2020 - Ergenbis: Alexey Lutsenko gewinnt 6. Etappe

Lutsenko siegt auf der 6. Etappe

Tour de France 2020: Buchmann überzeugt

"Ich habe mich relativ gut gefühlt. Jeder Tag, an dem ich keine Zeit verliere, ist ein guter Tag für mich", sagte Buchmann bei der ARD : "Heute bin ich deutlich zufriedener. Max (Schachmann, Anm.) war immer an meiner Seite, das hat bei der letzten Bergankunft gefehlt."

Aktuelle Zwischenstände der Tour de France 2020

Bei der 107. Austragung der legendären Tour de France stehen für die Fahrer vom Start in Nizza bis zur Ankunft in Paris 21 Etappen auf dem Programm

Ab Samstag wird die Tour für die Sprinter in den Pyrenäen deutlich anspruchsvoller, da sind die Chance auf der 7. Etappe noch einmal sehr willkommen: Alles andere als ein Massenspurt in Lavaur wäre eine dicke Überraschung - auch wenn die 7. Etappe mit fast 1600 Höhenmetern und drei Bergwertungen auch nicht ganz einfach ist. Aber was ist das schon in diesem Jahr?