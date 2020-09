Hammer-Meldung in der NBA! Steve Nash wird neuer Trainer der Brooklyn Nets.

Nash hat bisher keine Coaching-Erfahrung. Bei den Nets trainiert der 46-Jährige, der einst bei den Dallas Mavericks an der Seite von Dirk Nowitzki spielte, unter anderem Kevin Durant und Kyrie Irving.

In dieser Saison scheiterte Brooklyn in der ersten Playoff-Runde an Toronto. Allerdings fehlten Durant und Irving verletzt, im kommenden Jahr werden die Nets angreifen.