CoD-League: Legende JKap tritt ab

JKap gilt seit dem Gewinn der Weltmeisterschaften 2015 und 2016 als einer der besten Spieler aller Zeiten. Seine Karriere begann 2010 im Team Xtravagant und dem Titel Modern Warfare 2. Ebenfalls gehörten die Legenden Raymond "Rambo" Lussier and Will "BigTymeR" Johnson zum damaligen Team. Es folgten zahlreiche Stationen bei den besten Teams der Welt, darunter OpTic Gaming, Envy, Denial und FaZe Clan. Die Höhepunkte seiner Karriere waren natürlich die Weltmeisterschaftstitel mit Denial Esports und Team Envy. In der abgelaufenen Saison erreichte sein Team in den Playoffs einen respektablen 5./6.-Platz. Insgesamt verdiente JKap durch Preisgelder über 700.000 US-Dollar.