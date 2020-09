DFL und DFB unterstützen Studien zum Corona-Virus und Zuschauern

Die DFL und der DFB engagieren sich ab sofort in der Coronaforschung. Die Verbände unterstützen Studien zu Zuschauern in Stadien mit Millionenbeträgen.

Wie Geschäftsführer Christian Seifert im Anschluss an die außerordentliche Mitgliederversammlung der DFL am Donnerstag mitteilte, engagieren sich die beiden Verbände ab sofort in drei verschiedenen wissenschaftlichen Studien. Alle sollen dazu beitragen, besser zu verstehen, wie Zuschauer mit möglichst geringem Risiko wieder in die Stadien zurückkehren können.