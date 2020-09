Unibet Darts Premier League: Max Hopp analysiert Schwächen von van Gerwen

Dass es nicht der Tag von Michael van Gerwen sein sollte, deutete sich bereits bei seiner zweiten Aufnahme im Match gegen Peter Wright an. Sein zweiter Pfeil blieb im Schaft des ersten stecken, ein sogenannter "Robin Hood".

Dieser Pfeil wird nicht gewertet, da seine Spitze die Scheibe nicht berührt hat. Dieses Missgeschick passierte dem Weltranglistenersten auffällig oft in den vergangenen Tagen.

Doch das ist nicht der Hauptgrund, warum van Gerwen die schlechteste Saison in der Unibet Premier League Darts seiner Karriere spielt und gegen Wright 1:8 unterging – die höchste Pleite in seinen acht Jahren in der Königsklasse.