FC Bayern verabschiedet Álvaro Odriozola - Rückkehr zu Real Madrid

Als Leihspieler holte Odriozola in München die Deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und die Champions League. Als Mitglied von Real wiederum durfte er sich über den Titel in La Liga und den spanischen Supercup freuen.

Salihamidzic: Odriozola "ein guter Fußballer"

Der 24-Jährige, der in der Winterpause von Real nach München gekommen war, spielte für die Bayern insgesamt nur fünf Mal. Drei Partien absolvierte er in der Bundesliga, dazu kamen jeweils ein Einsatz im DFB-Pokal und in der Champions League.

Odriozola auch bei Real ohne große Chance

Am Mittwoch hatten die Bayern bereits Philippe Coutinho verabschiedet. "Mit seiner Kreativität und seiner exzellenten Technik hat er unser Spiel in der Triple-Saison belebt", sagte Klubchef Karl-Heinz Rummenigge am Mittwoch über den 28 Jahre alten Brasilianer, der in der abgelaufenen Saison bei 38 Pflichtspieleinsätzen elf Tore erzielte und weitere neun vorbereitete.