Tour de France 2020: 7. Etappe heute LIVE im TV, Stream & Ticker

Bei der Tour de France steht die 7. Etappe an © Getty Images

Für die Fahrer der Tour de France steht die 7. Etappe an. Alles andere als ein Massenspurt in Lavour wäre eine Überraschung - einfach wird es dennoch nicht.

Ab Samstag wird die Tour für die Sprinter in den Pyrenäen weniger witzig, da ist diese Chance noch einmal sehr willkommen. ( Tour de France: Alle Etappen im SPORT1-LIVETICKER ).

Alles andere als ein Massenspurt in Lavaur wäre eine dicke Überraschung - auch wenn die 7. Etappe mit fast 1600 Höhenmetern und drei Bergwertungen auch nicht ganz einfach ist. Aber was ist das schon in diesem Jahr? Start der heutigen Etappe ist um 13.25Uhr.