Eintracht Frankfurt: Trainer Adi Hütter verlängert

01.09.2020 Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park Fussball, 1. Bundesliga, Saison 2020 2021 Eintracht Frankfurt Training Trainer Adi Hütter (Eintracht Frankfurt) legt selber Handan und stellt das kleine Tor auf emspor, DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi-video *** 01 09 2020 Frankfurt am Main, Deutsche Bank Park Football, 1 Bundesliga, Season 2020 2021 Eintracht Frankfurt Training Coach Adi Hütter Eintracht Frankfurt puts on his own hands and puts the small goal on emspor, DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video © Imago