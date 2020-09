FC Schalke 04 holt Vedad Ibisevic - Vertrag bis Juni 2021

Das teilten die Königsblauen am Donnerstag mit. SPORT1 hatte bereits in der vergangenen Woche über den bevorstehenden Deal berichtet.

Ibisevic: "Schalke ist ein richtig cooler Verein"

Geringes Gehalt für Ibisevic

In den vergangenen fünf Jahren erzielte der Bosnier in 159 Bundesliga-Spielen 56 Tore. Insgesamt kommt er auf 127 Treffer und 52 Assists in 340 Bundesliga-Partien. In Deutschland spielte Ibisevic für Alemannia Aachen, die TSG Hoffenheim, den VfB Stuttgart und Hertha BSC.