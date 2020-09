Formel 1: McLaren-Teamchef Andreas Seidl nimmt sich Beispiel an FC Bayern

Das ist auch McLaren-Teamchef Andreas Seidl nicht entgangen. Der 44-Jährige interessiert sich sehr dafür, "was in anderen Sportarten passiert" und hat aus der erfolgreichen Saison der Münchner, die mit der Nachfolge von Trainer Hansi Flick für Nico Kovac eingeläutet wurde, seine Erkenntnisse gezogen.

Seidl: Mercedes und FC Bayern als Vorbild

Seidl sehe die Formel 1 in erster Linie als Menschensport: "So gehe ich auch an meinen Job heran und so sehe ich ein Formel-1-Team. Jeder einzelne Mitarbeiter ist in meinen Augen Mitglied einer Sportmannschaft."