Bundesliga, DFL-Mitgliederversammlung: Pressekonferenz im LIVETICKER LIVE: So plant DFL Fan-Rückkehr

Christian Seifert gibt Auskunft über die DFL-Mitgliederversammlung © Imago

Die DFL-Mitgliederversammlung berät über eine Fan-Rückkehr in die Stadien. Außerdem stehen Hygienekonzept und Auswechslungsregel auf der Agenda. Die PK im LIVETICKER.

Fan-Rückkehr in der Bundesliga ja oder nein? Das ist die zentrale Frage, die es zwei Wochen vor dem Start in die neue Saison zu lösen gilt.

RB Leipzig bekam am Dienstag grünes Licht für die Zulassung von 8500 Fans für den Ligastart gegen Mainz 05 am 20. September.

Der erfolgreiche Vorstoß der Sachsen erhöhte vor der DFL-Mitgliedersammlung am Donnerstag den Entscheidungsdruck bezüglich einer ligaweit einheitlichen Regelung. Das regional unterschiedlich stark ausgeprägte Infektionsgeschehen und die dadurch stark variierenden behördlichen Vorgaben erschweren allerdings diese Absichten. (Fan-Rückkehr: Das planen die Klubs)

Am vergangenen Donnerstag hatten der Bund und die Länder noch beschlossen, bis mindestens Ende Oktober im Grundsatz keine Zuschauer im Profisport zu erlauben. Großveranstaltungen, bei denen die Kontaktverfolgung und die Einhaltung von Hygieneregeln nicht möglich sind, bleiben sogar mindestens bis Jahresende untersagt.

Doch das Konzept von RB Leipzig bekam trotzdem grünes Licht. Bei anderen Klubs sieht es jedoch anders aus, da jeweils die regionalen Behörden entscheiden. Es droht ein Zuschauer-Chaos zum Bundesliga-Start. Wie reagiert die DFL auf den Vorstoß von RB Leipzig?

Außerdem berät die Mitgliederversammlung über ein angepasstes Hygienekonzept und die Frage, ob zur kommenden Saison fünf oder drei Auswechslungen erlaubt sein sollen.

SPORT1 begleitet die Pressekonferenz zu DFL-Mitgliederversammlung im LIVETICKER.

+++ Seifert appelliert an die Fans +++

"Was mir am Herzen liegt: Viele Menschen haben in den vergangenen Monaten mit großer Disziplin einiges durchgemacht."

+++ Seifert über die Beschlüsse +++

"Das Hygienekonzept wurde von allen Vereinen der 1. und 2. Bundesliga einstimmig bis zum Saisonende bestätigt. Verstöße sind dadurch durch die DFL sanktionierbar, allerdings betrifft das nicht das Privatleben der Spieler. Alle Klubs haben aufgrund des im Juli veröffentlichten Leitfadens inzwischen Unterlagen erarbeitet und sind mit den Behörden in Kontakt. Des Weiteren haben die Vereine beschlossen, auch in der kommenden Saison an fünf Auswechslungen festzuhalten. Auch in der kommenden Möglichkeiten kann ein Spiel aus sicherheitstechnischen, zwingenden rechtlichen oder organisatorischen Gründen kurzfristig in einem anderen Stadion austragen zu können. Außerdem intensivieren DFL und DFB ihre Zusammenarbeit in puncto Stadionrückehr der Zuschauer und werden dazu mehrere Studien begleiten."

+++ Seifert über die kommende Saison +++

"Corona wird uns auch in der kommenden Saison begleiten. Die Organisation und Umsetzung wird komplizierter, als das nach dem Restart der Fall war. Denn neben der Bundesliga stehen auch internationale Spiele in Ländern an, die eventuell auch Risikogebiete sind. Das wird vielleicht die anspruchvollste Saison in der Bundesliga-Geschichte. Es gehört viel Mut dazu, diese Saison überhaupt zu starten, aber auch den Mut, Pläne anzupassen."

+++ Seifert ist da +++

+++ Herzlich Willkommen +++

Christian Seifert wird in wenigen Minuten auf dem Podium Platz nehmen. Gleich geht es los.

