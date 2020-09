Serie A: Investmentbank bietet Milliarden für TV-Rechte

Eine Investmentbank steigt in den Poker um TV-Rechte der Serie A ein © Imago

Eine Investmentbank steigt in den Poker um die Rechte für die italienische Serie A ein. Die Rede ist von einem Angebot in Milliardenhöhe.

In der italienischen Fußball-Serie-A haben offenbar Finanzinvestoren im Ringen um künftige Teile an den TV-Rechten ihren Hut in den Ring geworfen.Das berichtet die FAZ.