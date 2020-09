Unsterblich in Valorant? Riot Games reagiert und sperrt Omen

Bei eSports-Titeln kommt es von Natur aus hin und wieder zu kleineren wie größeren Bugs. in Valorant sorgt nun ein Spielfehler dafür, dass ein Agent unsterblich wird. © Riot Games

Unsterblich im eSports sein, das wäre was. Jedem noch so starken Angriff ohne mit der Wimper zu zucken entgegenzutreten und das gegnerische Team mühelos über den Haufen zu ballern.

Was der wahr gewordene feuchte Traum eines jeden Cheaters ist, sorgt in der Community für gigantischen Frust. In Valorant mussten die Spieler aktuell zu keinem externen Programm greifen, um einem der Agenten Unsterblichkeit zu verleihen. Riot Games hat nun reagiert und den den beliebten Charakter Omen bis auf Weiteres gesperrt.