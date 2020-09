HBL, Spielplan: Meister Kiel zum Saisonauftakt gegen Erlangen

Der Spielplan für die neue Saison in der Handball-Bundesliga ist raus. Der THW Kiel startet mit einer machbaren Aufgabe in die Saison.

Der Titelverteidiger empfängt am 4. Oktober den HC Erlangen. Dies geht aus dem Spielplan hervor, den die HBL am Donnerstag veröffentlichte.

Auf den geplanten Start am 1. Oktober hatten sich die Bundesligisten am Dienstag per Telefonkonferenz geeinigt. Damit war auch der Vorstoß unter anderem der Nordlichter Kiel und SG Flensburg-Handewitt vom Tisch, erst am 1. Januar zu starten. Ob Zuschauer zugelassen werden, steht wegen der nach wie vor angespannten Coronalage noch nicht fest. Vor dem Bundesligastart steigt am 26. September der Supercup in Düsseldorf zwischen Kiel und Vizemeister Flensburg-Handewitt.