Juventus Turin: 32-Jähriger kommt für die U23

Juventus Turin hat Andrea Brighenti verpflichtet. So weit, so normal. Allerdings ist der Stürmer 32 Jahre alt und kommt für die U23 des italienischen Serienmeisters.

Juve will unbedingt den Aufstieg der Zweitvertretung, eigentlich Plattform für aufstrebende Talente, in die Serie B erzwingen. Die Vereinsführung stellt den Nachwuchskräften damit einen Routinier an die Seite. Der Offensivmann kommt von Serie-B-Aufsteiger AC Monza. Er ist nun der älteste Spieler im Kader.