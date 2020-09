Rocket League künftig ohne PS-Plus-Abo spielbar

Das beliebte Autoball-Game steht kurz davor, Free to Play zu werden. Jetzt hat Psyonix mehr Details bekannt gegeben. Die beste Neuigkeit betrifft den Onlinemodus.

Ein genaues Startdatum für den Wechsel zu Free to Play steht noch aus, allerdings ist Publisher Psyonix jetzt genauer auf das Vorhaben in Bezug auf Turniere, Herausforderungen und Cross-Plattform-Fortschritt eingegangen.

Ein Zeitstrahl für alle

Neue Rangstufen

Wie auch in anderen Wettkampf-orientierten Spielen gibt es in Rocket League seit jeher Ränge. Diese erstreckten sich bislang von Bronze 1, über Silber, Gold und Platin, bis hin zu Diamant und Grand Champion. Der letzte und bislang höchste Rang wird mit Start der Free-to-Play-Phase in drei separate Stufen unterteilt.