NFL: Leonard Fournette unterstützt Tom Brady bei Tampa Bay Buccaneers

Die Tampa Bay Buccaneers gehen in der Saison 2020 weiterhin "all-in" und holen weitere Unterstützung für Quarterback Tom Brady.

Knapp einen Monat nach der Unterzeichnung des sechsmaligen Pro-Bowl-Running-Back LeSean McCoy erzielten die Bucs eine Einigung mit Leonard Fournette, wie der Running-Back via Twitter bestätigte.

Fournette hatte 2018 in Jacksonville mit Verletzungen zu kämpfen und wurde sogar einmal suspendiert. Er wurde mit einer Geldstrafe belegt, wurde kritisiert und befand sich Ende des Jahres nicht in bester Verfassung, in den entscheidenden Momenten musste er auf der Bank Platz nehmen.