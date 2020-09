NHL: Colorado Avalanche gleicht ohne Grubauer gegen Dallas Stars aus

Colorado Avalanche gelingt der Ausgleich in den Playoffs © Getty Images

Colorado Avalanche gleicht ohne Philipp Grubauer gegen die Dallas Stars aus. Der deutsche Torhüter laboriert an einer Verletzung.

Colorado Avalanche wehrt sich weiter erfolgreich gegen das Aus in den Play-offs der NHL.

Das Team des verletzten deutschen Torhüters Philipp Grubauer setzte sich in Spiel sechs der Best-of-Seven-Serie in Edmonton gegen die Dallas Stars mit 4:1 durch und glich im Viertelfinale zum 3:3 aus. Nach der Abwehr des zweiten Matchballs der Texaner hat Colorado damit am Freitag selbst die Chance zum Einzug ins Halbfinale.