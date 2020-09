Sergio Ramos kritisiert Abgang von Lionel Messi und hofft auf Verbleib

Aber nicht nur in Barcelona sorgt der Wechsel-Wunsch des Superstars für Chaos, auch auf die spanische La Liga hätte ein Abschied des Argentiniers große Auswirkungen. Sogar Sergio Ramos hofft auf einen Verbleib des 33-Jährigen in Spanien - und das als Kapitän von Erzrivale Real Madrid.

"Für den spanischen Fußball, für Barcelona und für uns wäre es toll, wenn er bleibt. Er macht die Liga besser und die Clasicos schöner. Man will immer die Besten schlagen und er gehört zu den Besten der Welt. Aber es geht uns nichts an", sagte der Spanier laut Marca vor dem Länderspiel gegen Deutschland am Donnerstag in Stuttgart (Nations League: Deutschland - Spanien am Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER).