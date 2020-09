AEW Dynamite: Jon Moxley von MJF blutig geprügelt

Anzeige

MJF hob die Fehde gegen Jon Moxley bei AEW Dynamite vor All Out auf ein neues Level © AEW

M. Hoffmann

Der ehemalige Dean Ambrose wird bei AEW Opfer eines brutalen Angriffs von Rivale MJF - der dem Titelmatch bei All Out am Wochenende neuen Zündstoff gibt.

Bislang war diese Titelfehde beim WWE-Rivalen AEW von Comedy geprägt - nun hat sie eine neue Ebene erreicht.

Bei der letzten Ausgabe der TV-Show Dynamite vor der Großveranstaltung All Out in der Nacht zum Sonntag stoppte Top-Talent MJF (Maxwell Jacob Friedman) seine Spielchen mit Champion Jon Moxley und ging zur blutigen Attacke über.

Im Hauptkampf der Sendung traf Moxley - bei WWE bekannt als Dean Ambrose - auf Mark Sterling, den Anwalt von MJF, der vergangene Woche den Matchvertrag aushandelte und dabei von Moxley ausgetrickst wurde.

MJF schlägt Jon Moxley vor All Out mit Ring blutig

Auf den erwartungsgemäß klaren Sieg Moxleys folgte der Hinterhalt des MJF-Lagers: Bodyguard Wardlow ging auf Moxley los, ehe MJF - der in den vergangenen Wochen eine schwere Verletzung durch Moxley vorgetäuscht hatte - eine "Wunderheilung" feierte und den Champion ebenfalls angriff.

Der Höhepunkt: MJF ließ sich von Wardlow den von WCW-Legende Diamond Dallas Page übergebenen Diamantring reichen, der in der Fehde mit Cody Rhodes sein Markenzeichen geworden war und fügte Moxley damit eine Platzwunde am Kopf zu.

MJF beugte sich dann über den Champion, biss noch in dessen Wunde, schmierte sich sein Blut selbst an den Kopf und posierte symbolisch mit dessen Titelgürtel.

Die weiteren Highlights:

- Das aktuell vielleicht noch heißere Story-Geschehen in der Tag-Team-Szene von AEW wurde bei Dynamite weiter vorangetrieben: Nachdem Co-Champion Hangman Page die Young Bucks vergangene Woche die Titelchance bei All Out gekostet hatte, zeigten sich die Bucks in einem Match mit dem Jurassic Express gegen Private Party und SCU noch immer frustriert und verweigerten am Ende auch eine Siegesfeier mit Luke Perrys Sohn Jungle Boy und dem maskierten Luchasaurus - was in der Ansetzung eines Matches gegeneinander bei All Out mündete.

Später bohrten FTR (ehemals: The Revival), die Profiteure von Pages Verrat, in der Wunde und provozierten die Bucks ebenso wie Page und Partner Kenny Omega, ihre Gegner bei All Out. Dax Harwood und Cash Wheeler verspotteten die Alkoholprobleme, die Page in seiner Rolle bei AEW offensichtlich hat und boten dem Anti-Alkoholiker Omega höhnisch Milch an. Die pikante Frage, die sie dabei aufwarfen: War es womöglich Omega - zuletzt auch durch neue Aggression aufgefallen - der Page angestiftet hatte, sich gegen die Bucks zu wenden und damit einem Titelmatch gegen sie auszuweichen?

- Zur Vorbereitung auf sein "Mimosa Mayhem Match" gegen Orange Cassidy am Wochenende trat Chris Jericho gegen Joey Janela an. Er besiegte ihn mit dem Lion Tamer (ehemals: Walls of Jericho) und prügelte danach weiter auf ihn ein. Cassidy und Janelas Partner Sonny Kiss gingen dazwischen und sorgten letztlich dafür, dass Jericho und Partner Jake Hager keinen größeren Schaden anrichtete.

- Der vergangene Woche begonnene Hype für die Casino Battle Royale um ein Titelmatch gegen den dann amtierenden AEW-Champion wurde fortgesetzt: Die Hünen Brian Cage und Lance Archer mit deren Managern Taz und Jake Roberts stritten sich einmal mehr, einmal mehr schalteten sich auch Eddie Kingston und seine neue Verbündeten The Lucha Bros. und The Butcher & The Blade ein, einmal mehr attackierte Darby Allin Taz' zweiten Schützling Ricky Starks. Neue Gesichter, die nun mitmischten: Jake Hager, Santana und Ortiz aus Jerichos Inner Circle, Shawn Spears und der langjährige WWE-Star Billy Gunn, Hall of Famer als Teil der D-Generation X.

- Bevor sie bei All Out Damenchampion Hikaru Shida herausfordert, durfte Gaststar Thunder Rosa - Titelträgerin des traditionellen Ligenverbunds NWA - erstmals ihre Fertigkeiten im Ring präsentieren. Sie besiegte Serena Deeb, bei WWE einst Jüngerin von CM Punk in dessen Straight Edge Society.

