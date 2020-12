NBA: Bodenstück von Kobe Bryants Abschiedsspiel wird versteigert

Ein Stück vom Hallenparkett, auf dem Kobe Bryant im April 2016 die letzten Schritte seiner langen Karriere in der NBA machte, kommt unter den Hammer.

20 Jahre spielte Bryant in der NBA für die Lakers, neben der 8 trug er auf dem Trikot auch die Nummer 24. Der 18-malige Allstar starb am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz in Calabasas/Kalifornien. Auch seine 13-jährige Tochter Gianna kam beim Unglück um.