US Open: Karolina Pliskova scheitert in Runde zwei an Caroline Garcia

Karolina Pliskova scheidet bei den US Open in Runde zwei aus © Getty Images

Bei den US Open muss die Topfavoritin Karolina Pliskova die Segel streichen. Bereits in der zweiten Runde ist für die Tschechin Schluss.

Das Dameneinzel der US Open in New York hat bereits in der zweiten Runde seine Topfavoritin verloren.

Damit ist Sofia Kenin (USA/Nr. 2) die am höchsten notierte Spielerin in New York. Sie trifft am Donnerstag in der zweiten Runde auf die Kanadierin Leylah Fernandez.