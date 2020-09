Anzeige

Unibet Darts Premier League: 14. Spieltag LIVE im TV, Stream, Ticker MvG zittert um die Playoffs

8:1-Demontage - Wright führt van Gerwen regelrecht vor

Es geht Schlag auf Schlag in der Unibet Premier League Darts. Am Donnerstag steht der 14. Spieltag an. MvG muss bereits um seine Playoff-Teilnahme zittern.

Derartig spannend war die Unibet Premier League Darts schon lange nicht mehr! Im Kampf um die Playoffs geht es unfassbar eng zu.

Superstar Michael van Gerwen musste am Mittwoch gegen Peter Wright eine unerwartet hohe 1:8-Niederlage hinnehmen. Für den Dominator der vergangenen Jahre wird es richtig knapp. Aktuell liegt MvG in der Tabelle nur auf Rang fünf und wäre damit nicht für das Halbfinale qualifiziert.

Für Mighty Mike wäre ein Sieg am Abend also unerlässlich, um nicht den Anschluss nach oben zu verlieren. Das wird jedoch alles andere als einfach. Mit Glen Durrant wartet nämlich kein geringerer als der Tabellenführer auf den Niederländer (ab 20 Uhr im LIVESTREAM, LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER).

Wright muss gegen Aspinall ran

Den Schwung mitnehmen will dagegen Peter Wright. Snakebite muss nach seinem historischen Triumph gegen MvG gegen den direkt vor ihm platzierten Nathan Aspinall antreten.

Ein wichtiges Duell wartet auch auf Gerwyn Price, der hinter MvG nur auf Rang sechs liegt. Er trifft auf den abgeschlagenen Tabellenletzten Daryl Gurney. Ein Sieg ist für den Iceman also Pflicht.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Zeitplan der Premier League komplett verändert werden. Die Spieltage 7 bis 17 werden zwischen 25. August und 6. September in Milton Keynes ohne Publikum ausgetragen. Die Playoffs mit Halbfinale und Finale steigen am 22. Oktober (alle Spieltage und die Playoffs LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

Die Partien (Best of 14 Legs) am 14. Spieltag im Überblick:

Gerwyn Price - Daryl Gurney

Gary Anderson - Michael Smith

Peter Wright - Nathan Aspinall

Glen Durrant - Michael van Gerwen