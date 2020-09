US Open 2020 heute mit Williams & Thiem LIVE im TV, Stream, Ticker

Serena Williams will bei den US Open in die dritte Runde einziehen © Getty Images

Bei den US Open in New York steht der vierte Tag auf dem Programm. Unter anderem sind Superstar Serena Williams und der Österreicher Dominic Thiem gefordert.

In New York stehen am Donnerstag zwar keine Deutschen auf dem Platz, an spannenden Partien mangelt es dennoch nicht. So muss sich Superstar Serena Williams gegen Margarita Gasparyan beweisen. Williams hatte bereits am Mittwoch Geschichte geschrieben. Die 38-jährige US-Amerikanerin besiegte ihre Landsfrau Kristie Ahn in zwei Sätzen und feierte damit den 102. Sieg bei den US Open.