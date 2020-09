Corona-Auflagen: Testspiele von Gummersbach, Essen, Bergischer HC abgesagt

Laut der am Dienstag veröffentlichten Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen sind auch künftig maximal 300 Zuschauer bei Sportevents erlaubt, weshalb die Partien am 12. und 18. September in Düsseldorf absagt wurden. Laut einer Mitteilung von Veranstalter D.LIVE werden sie stattdessen "in dezimierter Form" in Essen stattfinden.