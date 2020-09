Wasserball: Waspo Hannover besiegt Spandau in Spiel eins der Finalrunde

Waspo Hannover (in weiß) hat das erste Spiel gegen Spandau gewonnen © Imago

In der Finalserie der Wasserball-Bundesliga gelingt den Wassersportfreunden Hannover gegen Rekordmeister Wasserfreunde Spandau im ersten Spiel ein Sieg.

Im Volksbad Limmer in Hannover bezwangen die Wassersportfreunde den 37-maligen Titelträger mit 10:8 und benötigen nun noch zwei Siege, um sich die dritte Meisterschaft der Vereinsgeschichte zu sichern.

Aufgrund der Corona-Pandemie hatte die Deutschen Wasserball-Liga (DWL) ihre Saison abgebrochen und die besten sechs Teams ab dem 22. August in Playoffs um den Meistertitel antreten lassen. Am 26. und 27. September findet zudem in Berlin-Schöneberg die Pokal-Endrunde statt.