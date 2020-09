Tennis, US Open mit Angelique Kerber, Alexander Zverev, Anna-Lena Friedsam

Bei den US Open kann sich Angelique Kerber im Duell mit Anna-Lena Friedsam durchsetzen. Die beste deutsche Spielerin hat aber vor allem im zweiten Satz durchaus Mühe.

Angelique Kerber hat bei den US Open die dritte Runde erreicht.

Die frühere Nummer eins der Welt und New-York-Siegerin von 2016 bezwang Anna-Lena Friedsam mit 6:3, 7:6 (8:6) und trifft nun auf die Gewinnerin des US-Duells zwischen Ann Li und Alison Riske. ( Spielplan und Ergebnisse der US Open )

Ihr vor den US Open letztes Match hatte die Kielerin beim Achtelfinal-Aus bei den Australian Open Ende Januar bestritten. Danach setzte Kerber eine Oberschenkelblessur außer Gefecht, ehe die Tour aufgrund der Corona-Pandemie eine fünfmonatige Zwangspause einlegen musste.

Im Vorjahr war Kerber in New York bereits in der ersten Runde gescheitert.