Nationalmannschaft: Torwart Bernd Leno lobt Manuel Neuer vom FC Bayern

"Das muss ich fairerweise sagen: Manu war, ist und bleibt mit Abstand der beste Torwart der Welt, das ist einfach so", sagte Leno vor den Länderspielen der DFB-Elf gegen Spanien in Stuttgart am Donnerstag (Nations League: Deutschland - Spanien am Donnerstag ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) und am Sonntag in der Schweiz der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten.