Tour de France: Ergebnis 5. Etappe, Van Aert siegt, Alaphilippe bestraft

Der Quick-Step-Profi, der am Sonntag mit seinem umjubelten Sieg in Nizza die Gesamtführung übernommen hatte, kam zwar zeitgleich mit Van Aert ins Ziel, wurde aber bestraft, da er 17 km vor dem Ziel noch Verpflegung angenommen hatte. Dies ist nur bis 20 km vor Etappenende erlaubt. ( Die 5. Etappe zum Nachlesen im Ticker )

Yates neuer Gesamtführender

Neuer Gesamtführender ist damit der Brite Adam Yates (Mitchelton-Scott) mit drei Sekunden Vorsprung auf Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma), Alaphilippe fiel auf Platz 16 zurück. "Niemand will ein Gelbes Trikot so erhalten", sagte Yates ein wenig peinlich berührt: "Irgendein Offizieller hat mich angehalten und mir gesagt, dass ich auf das Podium muss. Ich hatte keine Ahnung, was los war."

Bei der 107. Austragung der legendären Tour de France (ab 29. August täglich im LIVETICKER) stehen für die Fahrer vom Start in Nizza bis zur Ankunft in Paris 21 Etappen auf dem Programm © A.S.O.

Sagan verliert Grünes Trikot

Der elfmalige Tour-Etappensieger Andre Greipel (Israel Start-up Nation), der beim Auftakt in Nizza schwer gestürzt war und seither mit Problemen zu kämpfen hatte, hielt sich zurück. ( Der Stand in der Bergwertung )

Einen Wechsel gab es auch in der Sprintwertung: Der siebenmalige Trikotgewinner Peter Sagan (Slowakei/Bora-hansgrohe), der Vierter wurde, verlor Grün an Bennett.

Nach dem scharfen Start in Gap glich das Geschehen eher einer Gruppenausfahrt als einer Etappe beim wichtigsten Radrennen der Welt. Attacken wurden nicht gefahren, das Peloton nutzte den Weg in Richtung Ardeche zur aktiven Erholung, die Zeit vertrieben sich die Fahrer vor allem mit Gesprächen.

Nächste Etappe eine Bergankunft

Der Temposchnitt lag am Ende bei rund 42 km/h - für Tour-Verhältnisse eher gemächlich. Angesichts des fordernden Profils der Tour 2020 war die Entscheidung der Fahrer, es am Tag nach der ersten Bergankunft ruhiger angehen zu lassen, aber durchaus nachvollziehbar.

Erst auf den letzten 30 Kilometern zog das Tempo merklich an. Die Teams der Gelb-Kandidaten minimierten an der Spitze des Feldes für ihre Kapitäne das Risiko von Windkanten, im Finale brachten dann die Sprintteams ihre Sieganwärter in Position. Am Ende schlug Van Aert zu.