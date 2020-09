NFL: Kirk Cousins von Minnesota Vikings irritiert mit Aussagen zu Corona

Vikings-Quarterback Kirk Cousins äußert in einem Podcast seine Meinung zum Coronavirus. Für die Sorgen seiner Mitmenschen zeigt er nur wenig Verständnis.

Im Podcast "10 Questions with Kyle Brandt" sagte der Spielmacher, dass er im Falle einer Infektion sein Leben normal weiterführen, und sich keine Sorgen über mögliche gesundheitliche Auswirkungen machen würde.

Cousins bereit zu sterben

"Ich werde niemanden als dumm bezeichnen, weil mir das Ärger einhandeln würde. Aber ich bin ungefähr eine 0,000001", machte Cousins mehr als nur deutlich, was er von den geltenden Schutzmaßnahmen hält.

Und weiter: "Ich möchte die Sorgen der anderen Menschen respektieren. Wenn ich es bekomme, werde ich es aussitzen. Ich werde der Natur freien Lauf lassen. Der Stärkste überlebt. Wenn es mich umhaut, dann haut es mich um. Selbst wenn ich sterben sollte. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich eben. Ich habe meinen Frieden damit gemacht", so der 32-Jährige.

Und das trotz der Tatsache, dass es in den Vereinigten Staaten mehr als sechs Millionen COVID-Fälle und mehr als 184.000 Tote gibt. Auch in der als relativ ungefährdet geltenden Gruppe der 24- bis 34-Jährigen starben in den USA mehr als 1.250 Menschen.