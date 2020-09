Fan-Rückkehr in der Bundesliga: Das ist der Stand bei FC Bayern, BVB und Co.

Fan-Rückkehr in die Bundesliga: Das ist der Plan der DFL

RB Leipzig darf wieder vor Fans spielen , andere Bundesliga-Klubs arbeiten ebenfalls an Konzepten zur Zuschauer-Rückkehr in die Stadien.

Am Donnerstag wird auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) ab 11 Uhr unter anderem auch über eine einheitliche Regelung bei der Zuschauerfrage diskutiert. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge bei den 18 Erstligisten?

Rummenigge gratuliert RB-Boss Mintzlaff

Bayern München: Der FC Bayern hat dem Münchner Referat für Gesundheit und Umwelt ein Konzept für Spiele in der Allianz Arena vorgelegt. Ein Bescheid steht noch aus.

Borussia Dortmund: Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke begrüßt die Teilzulassung von Zuschauern beim Ligarivalen RB Leipzig und hält diesen Schritt auch in Nordrhein-Westfalen bald für möglich. Für ihn sei eine Zuschauerzahl im einstelligen Tausenderbereich "kein großes Risiko", sagte der 61-Jährige den Zeitungen der Funke -Mediengruppe und sprach weiter von einem "mutigen, aber gleichzeitig sehr besonnenen Schritt".

Gladbach spielt im DFB-Pokal vor Fans

Borussia Mönchengladbach: Für das DFB-Pokalspiel gegen den FC Oberneuland plant die Borussia derzeit mit 300 Zuschauern. Diese Zahl ist in Nordrhein-Westfalen bei Sportveranstaltungen unter Einhaltung entsprechender Hygiene-Bedingungen zugelassen. Schon beim Test gegen Greuther Fürth waren zuletzt 300 Fans im Borussia-Park.

Bayer Leverkusen: Fernando Carro, Sprecher der Geschäftsführung, hofft auf Fans im Stadion. "Wir haben ein umfangreiches, mehrstufiges Hygienekonzept erarbeitet, das bei der Stadt Leverkusen eingereicht wurde und dort derzeit noch final geprüft wird. Wir sind hier in einem engen Austausch. Das Konzept würde im derzeit bestmöglichen Fall eine Auslastung der BayArena mit knapp 10.000 Zuschauern erlauben", sagte er.

TSG Hoffenheim: Die Vorbereitung für eine (Teil-)Rückkehr der Fans laufen laut einem Klubsprecher seit Monaten. Ein Konzept dafür wurde erarbeitet, es ist derzeit in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Noch fehlen konkrete Ergebnisse.

So analysiert Hoffenheim-Coach Hoeneß seinen ersten Kantersieg

Schmadtke sieht Wettbewerbsverzerrung

VfL Wolfsburg: Geschäftsführer Jörg Schmadtke sieht in der Leipziger Genehmigung auch Probleme. "Es macht einen Unterschied, dass ein Verein 10.000 oder 15.000 Zuschauer im Stadion hat und andere Vereine 500. Es gibt also keine gleichen Wettbewerbsbedingungen mehr", sagt Schmadtke. Das Pokalspiel gegen Fürstenwalde findet definitiv ohne Fans statt.

Hertha BSC: Die Hertha hat zuletzt intensiv an diversen Konzepten gearbeitet. "Unter anderem gab es dazu beispielsweise auch eine eintägige Begehung mit externen Beratern im Olympiastadion. Die verschiedenen Konzepte fußen auch auf Grundlage der aktuellen Verordnung des Landes Berlin mit der grundsätzlichen Möglichkeit für Veranstaltungen mit einer Zuschauerkapazität von maximal 5000 Zuschauern. Diese Verordnung gilt aktuell. Wie waren und sind derzeit in Abstimmung mit den entsprechenden Behörden und dem Senat und möchten zudem die Mitgliederversammlung der DFL am morgigen Donnerstag abwarten. Die bisherigen Rückmeldungen zu dem Konzept sind aber durchweg positiv", teilte der Klub mit.