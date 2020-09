2. Bundesliga: Karlsruher SC plant mit 450 Zuschauern im DFB-Pokal

Der KSC will zumindest eine kleine Zahl an Fans wieder ins Stadion lassen © Imago

Der Karlsruher SC will schon bei DFB-Pokal wieder vor Zuschauern auflaufen. Besonders viele werden es aber vermutlich nicht sein.

Nach dem Bundesligisten RB Leipzig plant auch der Zweitligist Karlsruher SC künftig wieder mit Zuschauern - wenn auch in einem deutlichen kleineren Umfang.

Der KSC teilte am Mittwoch mit, dass bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. September gegen Union Berlin 450 Zuschauer auf den Rängen sein sollen.