Valorant Patch 1.07: Nerfs für Sage und Killjoy

Der neue Patch 1.07 für Valorant greift die deutsche Agentin Killjoy an und schwächt mal weider Heilerin Sage ab. Hier sind alle Änderungen und Updates.

Sage

Killjoy

Viper

Breach

"Das sind nicht alle Änderungen für Breach, die uns durch den Kopf geistern, aber im Sinne unserer behutsamen, zielgerichteten Balance-Philosophie wollen wir Stück für Stück vorgehen. Vielleicht erwarten Breach in Zukunft also noch mehr Anpassungen."