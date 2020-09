Union Berlin vergibt Dauerkarten - 5000 Fans bei Saisonstart

Union Berlin arbeitet intensiv an der Fan-Rückkehr © Getty Images

Union Berlin gibt auch für die neue Saison wieder Dauerkarten aus - und arbeitet weiter an einem Plan, um noch mehr Zuschauer ins Stadion zu bekommen.

Bundesligist Union Berlin will zu Saisonstart die behördlich erlaubte Obergrenze von 5000 Zuschauern ausschöpfen.

Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, werde er auch in der kommenden Spielzeit Dauerkarten ausgeben und bei den Heimspielen das Maximum an Zuschauern zulassen.