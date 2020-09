Apex Legends: Autumn Circuit Turnierserie angekündigt

EA und Respawn Entertainment geben bekannt, dass die Apex Legends Global Series (ALGS) ihren Wettkampf mit dem Autumn Circuit fortsetzen wird, der am 3. Oktober mit einem Gesamtpreisgeld von 500.000 US-Dollar beginnt.

Diese nächste Phase der ALGS folgt auf eine erfolgreiche Turnierreihe beim Summer Circuit, bei der über 2.000 der besten Apex-Squads aus aller Welt um einen Platz in den Playoffs gekämpft haben. Am 12. und 13. September werden bei den Fans beliebte Teams wie Team SoloMid, Gambit Esports oder Complexity Gaming bei dem innovativen Matchpunkt-Playoff-Format in der Königsschlucht und in Rand der Welt untereinander ausmachen, wer zum ALGS Summer Circuit-Champion gekrönt wird.