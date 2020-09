Joachim Löw für Vincente del Bosque einer der ganz Großen

"Ich bewundere Joachim Löw dafür, dass er nun schon so lange das Sagen hat bei der deutschen Auswahl. Gerade in der heutigen Zeit ist das alles andere als selbstverständlich. In meinen Augen gehört er zu den ganz Großen der Fußballwelt", sagte der 69-Jährige vor dem Nations-League-Spiel der Spanier gegen das DFB-Team am Donnerstag (20.45 Uhr) in Stuttgart der tz und dem Münchner Merkur.