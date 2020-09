Anzeige

Lionel Messi: Frenkie de Jong beklagt Chaos beim FC Barcelona Barca-Star klagt über Messi-Chaos

Lionel Messi hält die Fußball-Welt in Atem. Auch sein Teamkollege Frenkie de Jong muss viele Fragen zu dem Superstar beantworten - und spricht von Chaos.

Der Wechsel-Streit um Lionel Messi hält die Fußballwelt in Atem - und geht auch an dessen Teamkollegen beim FC Barcelona nicht spurlos vorbei.

Das geht auch aus den Aussagen von Barcas Mittelfeldspieler Frenkie de Jong hervor, der natürlich auch nicht weiß, wie es mit dem argentinischen Superstar weitergeht.

"Im Moment herrscht bei Barcelona ein Durcheinander, so viele Dinge passieren. Es herrscht Chaos", sagte der 23-Jährige in einem Interview mit NOS. De Jong befindet sich derzeit mit der niederländischen Nationalmannschaft auf Länderspielreise und trifft in der Nations League auf Polen (4. Sept.) und Italien (7. Sept.).

Mit Messi, der den Coronatests und den ersten Trainingseinheiten bei Barca fern geblieben war, habe er noch nicht gesprochen. "Auch mit dem Klub nicht. Daher weiß ich ehrlich gesagt nicht, was vor sich geht." Erst nach seiner Rückkehr nach Spanien werde er in Erfahrung bringen können, was passiert sei.

Messi noch im Gruppenchat

Bis dahin hängt De Jong ebenso in der Luft wie alle anderen Beteiligten. Messi hatte Barca schriftlich von seinen Abschied in Kenntnis gesetzt und hält seinen Vertrag offenbar für beendet. Die Katalanen sehen das anders und pochen weiter auf eine Zahlung der festgeschriebenen Ablöse in Höhe von 700 Millionen Euro. La Liga erklärte den Vertrag vor kurzem für nach wie vor gültig, ebenso wie die Ausstiegsklausel.

"Wenn Messi wirklich geht, wäre das ein schwerer Schlag für das Team und den Klub", sagte de Jong. Im Gespräch mit Fox Sports erklärte er, dass er auf einen Verbleib des Kapitäns hoffe.